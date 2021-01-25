На стройке в Балашове жестоко зарезали пенсионера

Тело мужчины найдено в строительном вагончике
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Балашове Саратовской области на стройплощадке найден труп 68-летнего мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело было обнаружено утром 25 января в вагончике на улице Ленина.
Следователи СК начали проверку. На груди и спине погибшего обнаружены многочисленные колото-резаные ранения.
Начат поиск подозреваемых.
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