Мужчина попытался угнать «семерку» в Ершове и попал под статью

Оставленный без присмотра автомобиль попытались угнать Фото: ГУ МВД по Саратовской области

В Ершове Саратовской области полиция поймала подозреваемого в попытке угона.

- К правоохранителям обратился владелец ВАЗ-2107. Ночью автомобиль пытались угнать от дома на улице Федина, где он стоял без присмотра, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.

Полицейские задержали 29-летнего гражданина и выписали ему подписку о невыезде.

Подозреваемым в угоне ВАЗ-2107 стал 29-летний мужчина Фото: ГУ МВД по Саратовской области

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