Мужчина попытался угнать «семерку» в Ершове и попал под статью

Оставленный без присмотра автомобиль попытались угнать
Фото: ГУ МВД по Саратовской области
В Ершове Саратовской области полиция поймала подозреваемого в попытке угона.
- К правоохранителям обратился владелец ВАЗ-2107. Ночью автомобиль пытались угнать от дома на улице Федина, где он стоял без присмотра, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.
Полицейские задержали 29-летнего гражданина и выписали ему подписку о невыезде.
Подозреваемым в угоне ВАЗ-2107 стал 29-летний мужчина
Фото: ГУ МВД по Саратовской области
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