Саратовцев предупреждают о сильном ветре во вторник

В Саратове и области завтра, 26 января, ожидается сильный ветер.
- Порывы юго-восточного направления будут дуть со скоростью до 16 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.
Также сохранится туман с видимостью до 500 метров и менее.
При этом температура по региону будет держаться между -4…+1 градусом.
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