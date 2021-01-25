Саратовцев предупреждают о сильном ветре во вторник

В Саратове и области завтра, 26 января, ожидается сильный ветер.

- Порывы юго-восточного направления будут дуть со скоростью до 16 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Также сохранится туман с видимостью до 500 метров и менее.

При этом температура по региону будет держаться между -4…+1 градусом.

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