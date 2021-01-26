В Саратов снова придет тепло

В Саратовской области сегодня, 26 января, ожидается облачная погода с прояснениями.

- Днем температура поднимется до +1…-4 градусов, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

При этом местами будет дуть сильный ветер с порывами до 16 м/с.

По области пройдут небольшие осадки, накроет густой туман и появится гололед.

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