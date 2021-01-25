Главный внештатный инфекционист Саратовской области предостерегла об опасности распространения коронавируса на массовых акциях

Кристина Рамазанова, врач-инфекционист, главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Саратовской области, прокомментировала опасность распространения коронавируса в местах массового скопления людей.

- Главное правило для предотвращения распространения любой инфекции, передающейся воздушно-капельным путем, — это максимальное разобщение людей. Коронавирус – это очень опасное заболевание, как раз имеющее такой пути передачи от человека к человеку, он очень контагиозен. Поэтому те меры, ограничивающие контакты людей, массовые мероприятия, которые были приняты в нашей области, дают результаты — количество заболевших COVID-19 не имеет лавинообразного роста, мы можем говорить о стабилизации и даже видеть умеренную тенденцию к снижению.

К сожалению, как врач могу констатировать: то, что я увидела в соцсетях в минувшую субботу, когда люди шли колоннами и устраивали какие-то акции, меня очень сильно расстроило. Посмотрите внимательно, там не все в масках, кто-то прикрывает лицо шарфом, кто-то свитером, никакой социальной дистанции. Это может серьезно перечеркнуть всю нашу работу по сдерживанию пандемии. В нынешних условиях таким перфомансам не место, прежде всего, из соображений собственной безопасности и здоровья окружающих, — отметила медик.

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