В Минздраве объяснили причину закрытия ковидных госпиталей в Саратове

В ковидных госпиталях Саратовской области на утро 25 января лечение продолжают 2 989 человек.
Как сообщил на брифинге первый заместитель министра здравоохранения Станислав Шувалов, из них 855 тяжелых пациентов, 170 требуется искусственная вентиляция легких.
В госпиталях свободно 995 коек. Станислав Шувалов пояснил, почему в регионе начали закрывать ковидные госпитали. По его словам, держать в резерве более тысячи коек пустыми нецелесообразно. Например, на базе областной офтальмологической больницы лечились пациенты не тяжелой формы заболевания, поэтому ее перепрофилировали и уже снова начали проводить плановые операции.
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