Спасатели вытащили зажатого в «Газели» водителя под Саратовом

Спасатели достали из покореженной «Газели» водителя Фото: Саратовская областная служба спасения

Специалисты областной службы спасения деблокировали из покореженной «Газели» водителя.

Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, авария произошла около поселка Ивановский.

Напомним, в Саратовском районе столкнулись фура, «Газель» и Niva Chevrolet.

Спасатели достали с помощью гидравлического инструмента газелиста из кабины. Вместе с медиками ЦМК его пытались реанимировать, но спасти мужчину не удалось. Тело передали следователям.

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