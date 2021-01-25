Спасатели вытащили зажатого в «Газели» водителя под Саратовом

Спасатели достали из покореженной «Газели» водителя
Фото: Саратовская областная служба спасения
Специалисты областной службы спасения деблокировали из покореженной «Газели» водителя.
Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, авария произошла около поселка Ивановский.
Напомним, в Саратовском районе столкнулись фура, «Газель» и Niva Chevrolet.
Спасатели достали с помощью гидравлического инструмента газелиста из кабины. Вместе с медиками ЦМК его пытались реанимировать, но спасти мужчину не удалось. Тело передали следователям.
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