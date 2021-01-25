На двух саратовцев упали сосульки, четыре человека попали в больницу после падений на льду

В Саратове в выходные, 23 и 24 января, из-за льда пострадали шесть человек.

- По «скорой» было два выезда: падение снежных масс на мальчика на улице Азина и на 46-летнюю женщину, — сообщила представитель областного министерства здравоохранения Анастасия Усова.

Напомним, 12-летний ребенок скончался после того, как с крыши дома №33а по улице Азина на него упала наледь. Женщина после ЧП на улице Советская попала в больницу.

Также четыре человека упали на льду. Всех в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

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