Браконьер из Саратова выловил рыбу на сумму свыше 100 тыс. рублей

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Саратовца призвали к ответу за незаконную добычу рыбы в нерест в реке Солдатке Озинского района.

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Как рассказали «КП-Саратов» в пограничном Управлении по Саратовской и Самарским областям, с помощью лодки и сетей он поймал около 200 особей рыбы частиковых пород.

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Этим он причинил ущерб государству на сумму свыше 100 тыс. рублей.

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Районный суд назначил мужчине штраф.

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