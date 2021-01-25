Браконьер из Саратова выловил рыбу на сумму свыше 100 тыс. рублей

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Саратовца призвали к ответу за незаконную добычу рыбы в нерест в реке Солдатке Озинского района.
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Как рассказали «КП-Саратов» в пограничном Управлении по Саратовской и Самарским областям, с помощью лодки и сетей он поймал около 200 особей рыбы частиковых пород.
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Этим он причинил ущерб государству на сумму свыше 100 тыс. рублей.
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Районный суд назначил мужчине штраф.
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