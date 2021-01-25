Подозреваемого в получении взяток саратовского дорожного чиновника отправили под домашний арест

В Саратове избрана мера пресечения бывшему сотруднику ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства».
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его отправили под домашний арест.
Напомним, в отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело о получении крупной взятки. По версии следствия, с октября 2018 по декабрь 2019 года он получал на карту жены и наличными деньги от директора субподрядной организации, которая занималась ремонтом дорог.
Общая сумма составила 164 тыс. рублей.
Уголовное дело возбуждено после проверки, проведенной прокуратурой и УФСБ.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.