Подозреваемого в получении взяток саратовского дорожного чиновника отправили под домашний арест

В Саратове избрана мера пресечения бывшему сотруднику ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства».

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его отправили под домашний арест.

Напомним, в отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело о получении крупной взятки. По версии следствия, с октября 2018 по декабрь 2019 года он получал на карту жены и наличными деньги от директора субподрядной организации, которая занималась ремонтом дорог.

Общая сумма составила 164 тыс. рублей.

Уголовное дело возбуждено после проверки, проведенной прокуратурой и УФСБ.

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