Подробности о погибшей от коронавируса женщине: пенсионерка страдала тяжелой коморбидной патологией

Стали известны подробности о погибшей от коронавируса жительнице Саратовской области.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения региона, это 71-летняя женщина.
Она страдала тяжелой коморбидной патологией: ишемическая болезнь сердца, перенесенный инфаркт миокарда, персистирующее нарушение ритма, хроническая болезнь почек, сахарный диабет.
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