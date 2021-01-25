Подробности о погибшей от коронавируса женщине: пенсионерка страдала тяжелой коморбидной патологией

Стали известны подробности о погибшей от коронавируса жительнице Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения региона, это 71-летняя женщина.

Она страдала тяжелой коморбидной патологией: ишемическая болезнь сердца, перенесенный инфаркт миокарда, персистирующее нарушение ритма, хроническая болезнь почек, сахарный диабет.

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