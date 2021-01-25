В Саратовском районе столкнулись «Газель», фура и «Нива»

В Саратовском районе случилось тройное ДТП
Фото: ГИБДД по Саратовской области
На федеральной трассе Р-228 в Саратовском районе сегодня утром, 25 января, случилось ДТП.
- На 339-м км в 10:00 столкнулись «Газель», фура и Niva Chevrolet, — сообщили «КП-Саратов» в областной Госавтоинспекции.
По предварительным данным, пострадал водитель «Газели».
UPD
Водитель «Газели» скончался. Обстоятельства аварии устанавливаются
В Саратовском районе столкнулись «Газель», фура и Niva Chevrolet
Фото: ГИБДД по Саратовской области
Авария произошла на трассе под Саратовом
Фото: ГИБДД по Саратовской области
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