Историк из Пугачева поборется за звание «Учитель года России»

Юлия Шеина. Фото предоставлено министерством образования Саратовской области

Сегодня, 25 января, в Волгограде стартует федеральный этап конкурса «Учитель года — 2020».

Как сообщила министр образования Саратовской области Ирина Седова в своем Инстаграм, от региона в конкурсе участвует учитель истории и обществознания школы №13 Пугачева Юлия Шеина.

Победителя объявят 2 февраля. Трансляции можно будет посмотреть в группе Минпросвещения России в соцсети «ВКонтакте».

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