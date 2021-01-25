Историк из Пугачева поборется за звание «Учитель года России»

Юлия Шеина. Фото предоставлено министерством образования Саратовской области
Сегодня, 25 января, в Волгограде стартует федеральный этап конкурса «Учитель года — 2020».
Как сообщила министр образования Саратовской области Ирина Седова в своем Инстаграм, от региона в конкурсе участвует учитель истории и обществознания школы №13 Пугачева Юлия Шеина.
Победителя объявят 2 февраля. Трансляции можно будет посмотреть в группе Минпросвещения России в соцсети «ВКонтакте».
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