В Саратовской области 68 тыс. пенсионеров получают доход ниже прожиточного минимума

В Саратовской области пенсионерам увеличили сумму прожиточного минимума.

Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении Пенсионного фонда области, в 2021 году он составляет 8 566 рублей.

На основе этой суммы ведется расчет федеральной социальной доплаты к пенсии. Если общий объем доходов неработающего пенсионера меньше, то он получит дополнительные средства. В ПФР напомнили, что туда входит ежемесячная денежная выплата для льготников, разные виды компенсаций за коммунальные услуги и так далее.

Всего в Саратовской области доплаты из федерального бюджета – то есть имеют доход ниже прожиточного минимума – получают 68 тыс. пенсионеров.

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