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В Саратове оштрафовали медика за требование взятки

Суд признал завотделением клиники виновной в покушении на мошенничество
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Женщина требовала денег за снятие пациента с учета

Женщина требовала денег за снятие пациента с учета

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове вынесен приговор заведующей отделением медицинского учреждения.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ее признали виновной в покушении на мошенничество.

Установлено, что один из пациентов спросил, можно ли снять его с диспансерного учета. Завотделением согласилась исключить его из базы данных за 70 тыс. рублей. При этом она точно знала, что это уже сделано.

Сумма взятки составила 70 тыс. рублей

Сумма взятки составила 70 тыс. рублей

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Утром 7 сентября 2020 года мужчина передал женщине всю сумму в ее служебном кабинете. После этого гражданку задержали сотрудники УФСБ.

Свою вину она признала и раскаялась. Суд приговорил ее к штрафу 100 тыс. рублей.

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