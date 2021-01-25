В Саратове оштрафовали медика за требование взятки

Женщина требовала денег за снятие пациента с учета Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове вынесен приговор заведующей отделением медицинского учреждения.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ее признали виновной в покушении на мошенничество.

Установлено, что один из пациентов спросил, можно ли снять его с диспансерного учета. Завотделением согласилась исключить его из базы данных за 70 тыс. рублей. При этом она точно знала, что это уже сделано.

Сумма взятки составила 70 тыс. рублей Фото: СУ СКР по Саратовской области

Утром 7 сентября 2020 года мужчина передал женщине всю сумму в ее служебном кабинете. После этого гражданку задержали сотрудники УФСБ.

Свою вину она признала и раскаялась. Суд приговорил ее к штрафу 100 тыс. рублей.

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