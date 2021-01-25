Двое пассажиров попавшего в ДТП под Мокроусом «Ларгуса» скончались в больнице

В Федоровском районе два человека скончались после ДТП Фото: ГИБДД по Саратовской области

Попавшие в ДТП в Федоровском районе Саратовской области пассажиры «Лады Ларгус» скончались в больнице.

- В медучреждении в течение суток после аварии умерли 38-летний и 63-летний мужчины, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.

Напомним, ДТП случилось вечером 22 января на федеральной трассе Р-208. 50-летний водитель «Лады Ларгус» выехал на полосу встречного движения и врезался в Renault Megane, который вел 39-летний мужчина.

В аварии также пострадали водитель и 34-летняя пассажирка отечественного авто. Их госпитализировали. В больницу отвезли водителя и десятилетнего пассажира иномарки. А 37-летней женщине из салона Renault оказали разовую медпомощь.

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