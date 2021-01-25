Три человека претендуют на пост Уполномоченного по правам человека в Саратовской области

Названы кандидаты на пост Уполномоченного по правам человека в Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной думе, были внесены три кандидатуры.

Это Наталья Караман, председатель правозащитной общественной организацией «Защита»; Геннадий Макаренко, председатель региональной общественной организации «Правовая защита»; Надежда Сухова, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории государства и права СГЮА – ее выдвинуло реготделение «Ассоциации юристов России».

- В настоящее время комитетом по государственному строительству и местному самоуправлению регионального парламента изучаются документы кандидатов на соответствие установленным требованиям. Далее документы будут направлены на согласование Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой. Согласованная Уполномоченным кандидатура будет представлена депутатам для принятия решения о назначении, – сообщил спикер Саратовской областной думы Александр Романов.

Напомним, предыдущим омбудсменом в Саратовской области была Татьяна Журик, но она ушла с поста по собственному желанию.

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