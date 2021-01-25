В Саратовскую область поступит 20 тысяч доз «Гам-КОВИД-Вака»

Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин рассказал о кампании по вакцинации населения от коронавирусной инфекции.
В регион поступило более 29 тыс. доз вакцины, ожидается еще 20 тыс. марки «Гам-КОВИД-Вак».
Областной аптечный склад, куда идет отгрузка, работает без выходных.
На сегодняшний день в регионе открыты 66 прививочных пунктов, записаться на иммунизацию можно по телефону или через портал Госуслуг.
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