Молодой мужчина насмерть замерз в овраге под Саратовом

Рядом с трупом нашли одежду и обувь Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратовском районе найдено тело человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, труп увидел вечером 23 января прохожий. Тело лежало в овраге около СНТ «Энергия» в Расковском МО.

Очевидец вызвал полицию. На место выехали также следователи СУ СКР региона. Личность погибшего удалось установить — это оказался 30-летний мужчина.

Возле трупа нашли верхнюю одежду и обувь. Следов насильственной смерти на теле не обнаружили. Предполагается, что человек мог замерзнуть до смерти.

Начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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