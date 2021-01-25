Безработная женщина торговала крадеными драгоценностями в Саратове

Житель Фрунзенского района, 27-летний мужчина, лишился серебряных украшений после визита неизвестного.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, это произошло год назад, в феврале. По словам заявителя, некто похитил у него ювелирные изделия на 4,2 тыс. рублей.

Было возбуждено уголовное дело. По подозрению в краже задержали безработную ранее не судимую 29-летнюю женщину. Она призналась и рассказала, что продала украшения неизвестному на сайте объявлений.

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