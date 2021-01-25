Эксперты назвали, сколько стоит стать звездой TikTok в Саратове

Приложение TikTok набирает популярность — короткие видео на самые разнообразные темы пришлись многим по душе.

Не всем суждено быть знаменитыми, но те, чьи просмотры исчисляются миллионами, получают «вкусные» рекламные предложения, партнерки и прочие радости жизни.

Эксперты одной из торговых интернет-площадок подсчитали, сколько стоит стать звездой TikTok в Саратове.

Для воплощения идей понадобится камера — ее можно приобрести в среднем за 1,5 тыс. рублей. С первого дубля снять получается у немногих, поэтому понадобится штатив, чтобы картинка была ровной и красивой. За это придется отдать 2 250 рублей.

Качественный звук обеспечит микрофон-петличка, его стоимость составляет всего 399 рублей.

Для начинающего блогера этот набор обойдется в 4 149 рублей, если брать без петлички, то 3 750.

Но если вы хотите делать по-настоящему интересный контент, понадобится стабилизатор — для записи роликов в движении. На него придется потратить в среднем 5 тыс. рублей. Для сочной картинки нужно световое оборудование — софтбокс. Он стоит около 3 тыс. рублей.

А изображение с большей глубиной и четкостью будет невозможно без «зеркалки», за которую придется отдать 11 тыс. рублей.

Набор с этими позициями обойдется в 12 149 рублей, а если покупать зеркальную камеру, то уже в 23 149 рублей.

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