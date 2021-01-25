Мэрия Саратова: 25 января на расчистку улиц от снега вышли 213 машин

В Саратове сегодня, 25 января, дороги от снега убирают 213 единиц техники.
- За сутки с улиц вывезли 11,7 тыс. кубометров снежных отложений, коммунальные службы использовали 17 тонн реагентов, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.
По словам пресс-службы, больше всего внимания уделяется спускам и подъемам, тротуарам, пешеходным зонам, остановкам транспорта.
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