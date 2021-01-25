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Председатель Совета ректоров вузов Саратовской области Виктор Чепляев поздравил студентов

Источник:kp.ru
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Председатель Совета ректоров вузов Саратовской области, директор Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Виктор Чепляев

Председатель Совета ректоров вузов Саратовской области, директор Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Виктор Чепляев

Поздравление председателя Совета ректоров вузов Саратовской области, директора ПИУ РАНХиГС Виктора Чепляева с Днем российского студенчества

- Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

25 января 1755 года состоялось подписание императрицей Елизаветой Петровной указа об учреждении Московского университета — первого классического высшего учебного заведения в России. Этот день стал любимым праздником молодежи, символом студенческой поры, когда приобретаются новые знания, неоценимый жизненный опыт, происходит становление личности.

Сегодня студенчество — авангард молодежи, самая инициативная и целеустремленная часть общества, на которую возлагаются особые надежды. Современным студентам предстоит продолжить преобразования, направленные на развитие Саратовского региона и России, помогать решать проблемы повышения уровня жизни людей, достойно отвечать на непростые вызовы времени. Ваши знания, обретаемые профессиональные навыки, инновационное мышление и творческий подход к достижению намеченных целей, несомненно, станут залогом успеха в любых начинаниях, потому что настоящая мечта непременно приводит к успеху.

Искренне поздравляю вас с Днем российского студенчества и от души желаю реализации всех творческих планов и замыслов!

Крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, обретения любви и счастья! — сказал председатель Совета ректоров вузов Саратовской области, директор Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Виктор Чепляев.

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