Самарская фирма сорвала реализацию нацпроекта в Саратове

В образовательные учреждения Саратова не пришло оборудование по нацпроекту Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Фрунзенском районе Саратова прокуратура выявила срыв контракта при реализации национального проекта «Образование».

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, речь идет о поставках в школы шести интерактивных комплексов с вычислительным блоком.

Контракт был заключен в июне 2020 года между администрацией района и самарской фирмой ООО «Айтехо технолоджи». Сумма поставки превысила 1,4 млн рублей. Однако оборудование в установленный срок не пришло, что стало причиной срыва нацпроекта.

Прокуратура внесла представление главе Фрунзенского района и руководителю ООО «Айтехо технолоджи». Только после этого договор расторгли, а поставщика занесли в реестр недобросовестных.

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