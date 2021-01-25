Самарская фирма сорвала реализацию нацпроекта в Саратове

В образовательные учреждения Саратова не пришло оборудование по нацпроекту
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Во Фрунзенском районе Саратова прокуратура выявила срыв контракта при реализации национального проекта «Образование».
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, речь идет о поставках в школы шести интерактивных комплексов с вычислительным блоком.
Контракт был заключен в июне 2020 года между администрацией района и самарской фирмой ООО «Айтехо технолоджи». Сумма поставки превысила 1,4 млн рублей. Однако оборудование в установленный срок не пришло, что стало причиной срыва нацпроекта.
Прокуратура внесла представление главе Фрунзенского района и руководителю ООО «Айтехо технолоджи». Только после этого договор расторгли, а поставщика занесли в реестр недобросовестных.
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