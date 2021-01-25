В Саратовской области за сутки выявили 250 больных коронавирусом

Количество выздоровевших от коронавируса за сутки превышает зараженных на 29 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Саратовской области на 25 января 2021 года зарегистрировано 250 новых случаев коронавируса.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном оперативном штабе, всего зараженных 41 706 человек, а выздоровевших — 36 208. За сутки 279 пациентов вылечились.

Новые случаи в основном распределились в Саратове, Энгельсском и Балаковском районах, там 103, 32 и 30 заболевших соответственно.

Причем среди 250 инфицированных 14 детей до 14 лет и 104 человека старше 60 лет.

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