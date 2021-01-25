ДТП на рельсах парализовало трамвайное движение в Саратове

Утром 25 января в Саратове остановились трамваи четырех маршрутов.

Как сообщили в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова», причиной стало ДТП на рельсах, которое случилось на пересечении улиц Советская и Пугачева, около Детского парка.

Встали маршруты №№3, 9, 10 и 11. Причем «девятки» и «десятки» могут развернуться на кольце у Детского парка, поэтому пассажиров из Мирного переулка просят пройти туда к остановке.

Трамваи №11 стоят также у стадиона «Авангард».

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