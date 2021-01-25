В Новоузенском районе УАЗик опрокинулся после столкновения с деревом

«Буханка» опрокинулась на бок после столкновения с деревом Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Новоузенском районе Саратовской области вчера утром, 24 января, случилось ДТП.

- В 08:20 на 27-м км дороги между Новоузенском и поселком Основной 62-летний водитель УАЗ «буханки» врезался в дерево и опрокинулся левой стороной на обочину, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.

В аварии пострадала 55-летняя пассажирка. Ее с травмами отвезли в больницу.

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