Вячеслав Володин поздравил саратовцев с Днем студента и Татьяниным днем

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин поздравил жителей Саратовской области с Днем студента и Татьяниным днем.

Он отметил, что большинство подписчиков группы его сторонников в соцсети люди, которые уже вышли из студенческого возраста. Володин призвал их вспомнить счастливое время учебы.

Нынешним студентам он пожелал провести время в институте и университете с пользой, чтобы подготовиться к взрослой жизни и вступить в нее с нужными компетенциями и качествами.

- Всем Татьянам посылаю большой привет, желаю здоровья, счастья, удачи, — также поздравил Вячеслав Володин с Татьяниным днем, который празднуется 25 января.

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