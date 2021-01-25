Вячеслав Володин поздравил саратовцев с Днем студента и Татьяниным днем

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин поздравил жителей Саратовской области с Днем студента и Татьяниным днем.
Он отметил, что большинство подписчиков группы его сторонников в соцсети люди, которые уже вышли из студенческого возраста. Володин призвал их вспомнить счастливое время учебы.
Нынешним студентам он пожелал провести время в институте и университете с пользой, чтобы подготовиться к взрослой жизни и вступить в нее с нужными компетенциями и качествами.
- Всем Татьянам посылаю большой привет, желаю здоровья, счастья, удачи, — также поздравил Вячеслав Володин с Татьяниным днем, который празднуется 25 января.
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