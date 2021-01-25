Бабушка и двое внуков отравились газом в Марксе

Следователи проверяют версию отравления трех человек угарным газом Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Марксе Саратовской области три человека попали в больницу с отравлением.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, двое из пострадавших — несовершеннолетние.

Вечером в субботу, 23 января, 73-летняя женщина и ее внуки — 16-летний юноша и 12-летняя девочка — были доставлены в больницу. Медики поставили диагноз — отравление угарным газом. Сейчас состояние пострадавших стабилизировалось.

По версии следствия, внуки гостили у бабушки в доме по улице Коммунистическая. Первыми потеряли сознание девочка и женщина. Подросток нашел сестру на полу кухни, а когда решил позвать на помощь бабушку, увидел, что она также лежит в ванной комнате. После этого мальчик позвонил отцу, а тот вызвал скорую помощь.

Следователи осмотрели место происшествия. Установлено, что на кухне имеется газовая плита и проточный газовый водонагреватель, который в момент ЧП был включен.

Начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

В момент отравления газовый водонагреватель был включен Фото: СУ СКР по Саратовской области

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