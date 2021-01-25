В Балашове задержан сожитель убитой женщины

Убийство произошло в доме на улице Титова Фото: СУ СКР по Саратовской области

Задержан подозреваемый в причинении смерти 51-летней женщине в Балашове.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, задержан ее 54-летний сожитель.

Напомним, преступление было совершено 22 января в доме на улице Титова. Женщину ранили в левую голень, повредив малоберцовую артерию.

Решается вопрос о мере пресечения задержанному, проводятся следственные действия.

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