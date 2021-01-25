Задержан подозреваемый в жестоком убийстве старушки в Базарном Карабулаке

В Базарном Карабулаке Саратовской области задержан подозреваемый в убийстве пенсионерки.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, это 53-летний односельчанин погибшей.

Напомним, тело 89-летней женщины с перерезанным горлом, ранением сонной артерии и яремных вен и тупой травмой шейного отдела позвоночника.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения задержанному.

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