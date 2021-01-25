В Саратове после оттепели температура опустится ниже нуля

В Саратовской области 25 января сохранится облачная погода с прояснениями. Синоптики обещают, что понедельник пройдет практически без осадков. С утра возможен туман с видимостью 500 и менее метров. Вот что точно будет, так это гололед, 6 мм и более, а также ожидается налипание мокрого снега. После ночной мороси на дорогах гололедица.

При этом ветер будет дуть южный, юго-восточный 5-10 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Поэтому температура воздуха днем понизится не сильно, от +1...-4°.

В Саратове днем в понедельник 25 января температура воздуха будет −3…−2°.