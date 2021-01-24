В Саратове снова сокращают количество коронавирусных госпиталей

В Саратове закрыт госпиталь для коронавирусных больных в на базе областной офтальмологической больницы. Кроме этого, в ближайшее время 100 ковидных коек в Областной клинической больнице также вернут от резерва для коронавирусных больных к их обычному режиму работы. Об этом в своем инстаграм сообщил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

- Медики отмечают сокращение числа случаев, требующих госпитализации. Это позволяет возвращаться к оказанию плановой помощи в больницах. Например, закрыт ковид-госпиталь на базе областной офтальмологической больницы, готовимся к обратному перепрофилированию 100 коек в Областной клинической больнице, - сообщил Бусаргин.

На стационарном лечении сейчас в регионе находятся более трех тысяч человек с коронавирусом, около двух тысяч получают медпомощь в амбулаторных условиях.

- Койки с кислородной поддержкой сохраняются под лечение пациентов с COVID-19. При этом остается 20% свободного коечного фонда, а при необходимости учреждения готовы вернуться к борьбе с новой коронавирусной инфекцией. – отметил Бусаргин.

Напомним, в августе 2020 года после снижения числа госпитализаций пациентов с коронавирусом уже закрывали госпиталь на 300 коек в СГМУ. В октябре его открыли обратно.

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