Программу по аварийному жилью в Саратове могут завершить на четыре года раньше

Вячеслав Володин рассказал о планах по переселению людей из ветхого и аварийного жилья в Саратове. В этом году новые квартиры получат около 2000 семей. Видео по этому поводу размещено в группе volodin.saratov в Инстаграм.

- Что касается переселения людей из ветхого и аварийного жилья, заранее говорить неправильно, но думаю, что мы этот вопрос с вами решим - 2,8 млрд, а это значит, около двух тысяч семей получат новое жилье в городе Саратове. И мы с вами программу, которая должна быть завершена до 1 сентября 2025 года, решим до конца текущего года. Не только раньше времени, но и качественнее. Потому что в жилом массиве, который сейчас начинает застраиваться, в обязательном порядке будет и школа, и поликлиники, и детский садик, - отметил Володин.