В Энгельсе открывается новая лаборатория по тестированию на коронавирус

В Энгельсе откроют новую лабораторию по тестированию на коронавирус

В Энгельсе готовится к открытию лаборатория на базе городской поликлиники №3. Для нее закуплено самое современное оборудование, которое позволит проводить до 1000 исследований на коронавирус в сутки. Сейчас в поликлинике завершают наладочные работы. Об этом председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин заявил в своем аккаунте в Инстаграм 24 января. По его данным лаборатория начнет действовать после 7 февраля.

- За последнюю неделю среднесуточный показатель тестирования на коронавирус в регионе составил 206 исследований на 100 тысяч населения. Задача – не допускать снижения среднесуточного показателя ниже 200 тестов на 100 тысяч населения. За это несут личную ответственность руководители медицинских организаций, - заявил Бусаргин.