Жительница Саратова несколько раз перевела деньги мошенникам, пока догадалась, что ее обманывают

Жительницу Кировского района Саратова обманули при попытке заработать. Она через сайт объявлений предложила услуги сиделки. Ей позвонил неизвестный мужчина, заявил, что он военнослужащий и предложил присмотреть за его бабушкой.

- За предоставление услуг он обещал перевести заявительнице 5000 рублей, для этого ему нужно было продиктовать банковские реквизиты. После того, как женщина выполнила это условие, мужчина заявил, что ошибочно, раньше времени перевёл деньги на карту и попросил вернуть их обратно. Пенсионерка через банкомат перевела средства на номер, с которого звонил неизвестный. Однако после этого он сказал, что деньги не дошли, и их необходимо перевести на другой номер, - рассказали в ГУ МВД по Саратовской области.

Женщина трижды переводила по 5 000 рублей на разные абонентские номера, пока не сообразила, что ее обманывают. В результате она потеряла 15 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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