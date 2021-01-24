В Саратовской области от коронавируса скончались три женщины

Еще три пациентки с коронавирусом умерли за сутки в Саратовской области

По данным минздрава Саратовской области на 24 января известно о еще трех случаях смертей от коронавирусной инфекции.

Все три умерших за минувшие сутки - женщины.

Одной из скончавшихся бы только 41 год, у нее были осложнения в виде артериальной гипертензии и сахарного диабета 2 типа.

Еще одна умершая - женщина 69 лет с гипертонической болезнью.

У третьей жертвы коронавируса, женщина 71 года, была ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность и ожирение 3 степени.

Общее количество погибших от коронавируса в Саратовской области достигло 515 человек.

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