На пожаре в Энгельсе погибла женщина

Пожар в Энгельсе 23 января Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Около полуночи, 23 января в МЧС по Энгельсскому району поступил сигнал о пожаре в квартире дома на улице Щорса.

По адресу выехали три машины с пожарными.

Пожар в Энгельсе 23 января 2021 года Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Горели вещи в квартире на 5 этаже пятиэтажного дома. Всего огонь успел озватить 12 кв. метров.

В результате пожара погибла 62-летняя женщина. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.