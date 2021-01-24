На пожаре в Энгельсе погибла женщина

Пожар в Энгельсе 23 января
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Около полуночи, 23 января в МЧС по Энгельсскому району поступил сигнал о пожаре в квартире дома на улице Щорса.
По адресу выехали три машины с пожарными.
Пожар в Энгельсе 23 января 2021 года
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Горели вещи в квартире на 5 этаже пятиэтажного дома. Всего огонь успел озватить 12 кв. метров.
В результате пожара погибла 62-летняя женщина. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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Фото: ГУ МЧС по Саратовской области