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На пожаре в Энгельсе погибла женщина

Пожар вспыхнул поздно вечером 23 января
Источник:kp.ru
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Пожар в Энгельсе 23 января

Пожар в Энгельсе 23 января

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Около полуночи, 23 января в МЧС по Энгельсскому району поступил сигнал о пожаре в квартире дома на улице Щорса.

По адресу выехали три машины с пожарными.

Пожар в Энгельсе 23 января 2021 года

Пожар в Энгельсе 23 января 2021 года

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Горели вещи в квартире на 5 этаже пятиэтажного дома. Всего огонь успел озватить 12 кв. метров.

В результате пожара погибла 62-летняя женщина. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

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