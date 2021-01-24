Коронавирус в Саратове, последние новости на 24 января 2021 года: Выздоровевших заметно больше, чем заболевших

Медикам добавились 249 новых заболевших коронавирусом
По данным оперативного штаба на утро 24 января в Саратовской области выявили еще 249 новых случаев коронавируса. Выздоровели за сутки — 289.
Распределение большинства новых случаев по территории области: Саратов — 91, Энгельсский и Балаковский — по 24, Петровский — 10.
Среди новых случаев у 174 пациентов диагностировали пневмонию, признаками ОРВИ у 66 человек, с бессимптомным течением 9 случаев.
Больше всего заразившихся среди людей старше 60 лет - 110 человек.
С начала пандемии общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 41456 человек.
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