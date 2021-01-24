В Саратове почистили дороги, но забыли о тротуарах и пешеходных мостах

Тротуары залиты снежной кашей. Что произойдет, когда начнутся морозы, представить нетрудно

Саратовцы жалуются на неочищенные тротуары и пешеходные лестницы. В группе «СаратовОнлайн» Вконтакте этому посвящено несколько постов. Жители и гости Саратова публикуют фото снежной каши на тротуарах, невозможность перейти дорогу, потому что она отделена снежным бруствером от тротуара. При этом люди отмечают, что автомобильные дороги в большинстве своем хорошо почищены, а вот о пешеходах власти не думают.

- Автомобилисты платят налоги, а пешеходы – нет, - делает вывод один из комментаторов.

Перейти дорогу местами очень непросто

Отдельно обращают внимание на нерасчищенные лестницы на пешеходных переходах через автодороги и железнодорожные пути.

- С моста через железную дорогу на ул. 50лет Октября/ул.Тракторная не возможно спуститься и подняться на него. Сейчас оттепель, а завтра может быть мороз, и люди будут падать, - уверен автор публикации фото заваленных снегом лестниц на переходе.

Лестница на мосту для пешеходов скоро превратиться в ледяную горку

Снегопад прошел уже давно, в понедельник температура опуститься ниже ноля. Многие участки, предназначенные для пешеходов, станут опасными для перемещения по ним.

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