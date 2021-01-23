Омбудсмен Загородняя о несанкционированной акции в Саратове: Многие пришли просто поглазеть

Татьяна Загородняя
Фото: Ольга Симонова
Уполномоченный по правам детей по Саратовской области Татьяна Загородняя рассказала, что присутствовала на несанкционированной акции.
Видеообращение она опубликовала на своей странице в Инстаграм.
- Хочу сказать огромное спасибо всем родителям, что детей на митинге было совсем немного. Политика — это политика, а дети должны быть в безопасности, — отметила Загородняя.
Она также заявила, что многие пришли просто поглазеть на мероприятие.
По ее словам, детей на акции было примерно 5% от всех пришедших.
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