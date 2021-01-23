Житель Степного перевел мошенникам почти 2 млн кредитных денег

В Степном Саратовской области мошенники обманули 57-летнего местного жителя.

- Ему позвонили с московского номера якобы сотрудники банка и сообщили, что аферисты оформили на него кредит. Для «перехвата» нужно оформить такую же заявку, а затем положить деньги в безопасную ячейку, —

Мужчина послушался, оформил займ на 1 748 500 рублей, обналичил и перевел на указанный счет.

Спустя пару дней потерпевший засомневался в содеянном, позвонил в банк, где его опасения подтвердили. С заявлением он пошел в полицию.

Таким же путем мошенники обманули еще четырех жителей области. В общей сложности они перевели злоумышленникам 1 035 800 рублей.

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