В Юбилейном на перекрестке Менякина и Муленкова появится светофор

Фото из телеграм-канала «Пара слов»
Депутат Государственной думы Николай Панков рассказал, что в поселке Юбилейный появится новый светофор. Об этом он написал в своем телеграм-канале «Пара слов».
- На перекрестке Менякина и Муленкова появится светофор. Решение принято. Светофор установят в ближайшее время, — написал Панков.
Подрядчика по установке выберут в начале следующей недели.
Депутат ГД попросил городской комитет дорожного хозяйства опубликовать график работ, чтобы граждане вели контроль.
- Жители Юбилейного уже показали себя как настоящие контролеры дорожных работ во время строительства новой дороги по улице Менякина, — отметил парламентарий.
Он выразил надежду на такой же общественный контроль и при установке светофора.
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