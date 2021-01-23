Перебегавшую на красный свет дорогу в Саратове девочку сбила «Гранта»

Авария случилась, когда девочка шла через дорогу на запрещающий сигнал светофора Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Ленинском районе Саратова вчера днем, 22 января, сбили 15-летнеюю девочку.

- Авария произошла в 13:15 напротив Тархова, 23Б. Подросток переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора, когда ее сбила «Лада Гранта», — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.

За рулем автомобиля был 38-летний водитель.

Пострадавшую госпитализировали.

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