Перебегавшую на красный свет дорогу в Саратове девочку сбила «Гранта»

Авария случилась, когда девочка шла через дорогу на запрещающий сигнал светофора
Фото: ГИБДД по Саратовской области
В Ленинском районе Саратова вчера днем, 22 января, сбили 15-летнеюю девочку.
- Авария произошла в 13:15 напротив Тархова, 23Б. Подросток переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора, когда ее сбила «Лада Гранта», — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.
За рулем автомобиля был 38-летний водитель.
Пострадавшую госпитализировали.
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