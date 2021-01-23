Мэр Саратова потребовал наказать виновных в гибели мальчика, которого убило сосулькой

Мэр Саратова Михаил Исаев заявил, что городские власти неоднократно предупреждали собственников зданий об опасности схода снега и льда с крыш в период субботней оттепели и призывали очистить все крыши. Об это Исаев заявил через пресс-службу мэрии 23 января, после того как упавшая сосулька убила 11-летнего ребенка.

- Трагический случай произошел в Заводском районе, в результате которого погиб 11-летний мальчик из-за схода ледяных масс с крыши многоквартирного дома, который обслуживает ООО «УК «Благоустройство».

Виновные в данном происшествии должны быть наказаны по всей строгости закона. Уверен, что в ходе следственных мероприятий будет дана объективная оценка случившемуся.

Родним и близким погибшего мальчика приношу самые искренние соболезнования, - заявил глава Саратова Михаил Исаев.

По предварительным данным, 23 января 2021 года, в дневное время, с крыши 5-этажного дома № 33-а на улице Азина города Саратова произошло обрушение льда. Травму несовместимую с жизнью получил 11-летний ребенок.

Работу следственной группы СКР на месте происшествия координирует руководитель следственного управления Анатолий Говорунов.