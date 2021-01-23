В Саратове несогласованная акция из Мирного переулка прошла по центру города мирно

Несанкционированная акция 23.01.21 в Саратове Фото: Ольга Симонова

Сегодня, 23 января, в центре Саратова, как и по всей России прошла несанкционированная акция.

Несанкционированная акция 23.01.21 в Саратове Фото: Ольга Симонова

Несанкционированная акция 23.01.21 в Саратове Фото: Ольга Симонова

Мероприятие в поддержку задержанного в Москве Алексея Навального состоялось в Мирном переулке, около памятника Николаю Вавилову.

Несанкционированная акция 23.01.21 в Саратове Фото: Ольга Симонова

На акции собрались сотни людей, среди них есть как молодёжь, так и представители пенсионного возраста. Сотрудников полиции среди присутствующих очень мало они расположились в отдалении, вокруг площади, где собрались участники акции. При этом отдел полиции №6 находится практически напротив места сбора.

Несанкционированная акция 23.01.21 в Саратове Фото: Ольга Симонова

Также на мероприятии присутствовал Начальник взаимодействия с общественными объединениями администрации Саратова Александр Пономарев представители Фрунзенского района Саратова, они призывали людей не толпиться.

Несанкционированная акция 23.01.21 в Саратове Фото: Ольга Симонова

Лозунги у людей были разные, кто-то говорил о медицине, кто-то о свободе слова, кто-то об освобождении задержанного.

В итоге собравшиеся начали шествие по проспекту Кирова под присмотром правоохранительных органов. Полицейские, как и участники шествия, активно друг друга фотографировали.

Несанкционированная акция 23.01.21 в Саратове Фото: Ольга Симонова

Несанкционированная акция 23.01.21 в Саратове Фото: Ольга Симонова

Несанкционированная акция 23.01.21 в Саратове Фото: Ольга Симонова

В результате, свернув на улицу Радищева, шествие дошло до Театральной площади. Там оставшиеся участники остались поскандировать лозунги.

Несанкционированная акция 23.01.21 в Саратове Фото: Ольга Симонова

Несанкционированная акция 23.01.21 в Саратове Фото: Ольга Симонова

Рабочие на реконструкции театра оперы и балета вышли посмотреть, что происходит на площади Фото: Ольга Симонова

Как сообщает корреспондент "КП-Саратов" с места событий, никаких задержаний не было.

Несанкционированная акция 23.01.21 в Саратове Фото: Ольга Симонова

В связи с тем, что в Интернете и социальных сетях накануне продолжались распространяться призывы к участию в незаконной акции, полиция предупредила саратовцев, что за попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться, как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться.

Несанкционированная акция 23.01.21 в Саратове Фото: Ольга Симонова

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