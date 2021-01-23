В Саратовской области еще семь человек умерли от коронавируса

Умерли уже 512 человек с начала пандемии

По данным областного минздрава, в госпиталях региона от коронавируса скончались за минувшие сутки семь пациентов.

Умершим было от 49 до 80 лет.

Среди них три женщины - у двух из них, 49 и 51 года, была артериальная гипертензия. У еще одной 70-летней пациентки во время заболевания произошла декомпенсация артериального кровоообращения в левой руке, тромбоз левых подключичной, плечевой артерий. из-за этого врачам пришлось ампутировать ей руку. Также она страдала сахарным диабетом с множественными осложнениями.

Один из скончавшихся мужчин 55 лет кроме коронавируса страдал сахарным диабетом и сердечной недостаточностью. Мужчина 80 лет поступил в коронавирусный госпиталь с ишемической болезнью сердца, перенесенным инфарктом миокарда.

У 70-летнего умершего мужчины был послеоперационный свищ левого тазобедренного сустава.

Седьмой скончавшийся - мужчина 73 лет страдал хроническим инфекционным гепатитом, раком мочевого пузыря.

Всего с начала пандемии в Саратовской области умерли непосредственно от коронавируса 512 человек.