Девушка в Петровске лишилась золотой цепочки и 10 тысяч рублей после выпивки с 48-летним мужчиной

В Петровске полиция раскрыла кражу ювелирного украшения и денег.

- Вечером 8 января в полицию обратилась 23-летняя девушка. Вечером 31 декабря она после распития с 48-летним знакомым поняла, что лишилась золотой цепочки весом 1 грамм и 10 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Правоохранители задержали мужчину и выписали подписку о невыезде.

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