Ассоциация родителей в Саратове: Детьми манипулируют для участия в политических акциях

Руководитель Саратовского областного отделения «Национальной родительской ассоциации» Наталья Кривенцова призывает граждан обезопасить своих детей.

- В социальных сетях подростков призывают выйти на улицы и принять участие в акции политического характера. Складывается ощущение, что в такой ситуации манипуляция несовершеннолетними — легкий и популистский метод для гарантии массовости мероприятия, — подчеркнула Кривенцова на своей странице в Facebook.

По ее словам, ребенок не может гарантировать свою грамотность в политических прениях, а также свою безопасность на мероприятиях.

Кривенцова обратилась к родителям с просьбой поговорить с детьми и обезопасить их от противоправных действий.

Под постом в Инстаграм министра образования Саратовской области Ирины Седовой многие родители отметили, что против участия детей в несанкционированных акциях.

Пользовательница под ником ms.innapanfiloff написала, что ее сын-десятиклассник в ответ на подобное предложение прогуляться ответил, что лучше посидит дома.

- Самое главное — доверие между родителями и детьми. Это хрупкая ценность, но это и есть иммунитет, — написала женщина.

Комментатор iuliiakubrina1, являющаяся мамой ребенка 14 лет, подчеркнула, что подстрекатели в соцсетях прикрываются детьми, как щитом.

- А нам родителям надо быть начеку и не допустить того, чтобы наши дети стали разменной монетой в этой политической войне, — заявила гражданка.

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