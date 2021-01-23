ГИБДД предупреждает о плохой видимости во время тумана в Саратовской области

В Саратовской области сегодня, 23 января, ожидается туман.
В связи с ухудшением видимости ГИБДД региона обращается к автомобилистам и просит не превышать скорость, соблюдать дистанцию и боковой интервал.
Также при плохой погоде у пешеходов ограничен обзор, поэтому им надо перед выходом на дорогу осмотреться, нет ли транспорта, а если есть — пропускает ли он.
На одежде в темное время суток надо иметь световозвращающие элементы.
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